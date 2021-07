– Et eksperiment for å lære å leve med delta-varianten

DNB Markets mener at vaksineringstempo og gjenåpningseffekter begynner å slå gjennom i makrotallene for eurosonen.

Seniorøkonom Kelly Chen viser i tirsdagens morgenrapport fra meglerhuset til at sentimentet blant investorer (Sentix) for nå-situasjonen «har tatt seg godt opp», samtidig som det er «klart ekspansivt» at endelige PMI-indekser for tjenestesektoren ble oppjustert til 58,3 i juni.

Tall sluppet tirsdag formiddag viser for øvrig at detaljhandelen i Europa steg 4,6 prosent fra april til mai, mot ventet 4,4 prosent. Fra mars til april falt detaljhandelen 3,9 prosent.

Samtidig har den tyske ZEW-indeksen kommet inn på 63,3 i juli, godt under konsensus (75,2) og enda lenger ned fra juni-noteringen på 79,8. Vurderingen av den økonomiske situasjonen i Tyskland akkurat nå er derimot kraftig forbedret. En indeks på pluss 21,9 står i skarp kontrast til minus 9,1 i juni, og er også langt over konsensus på pluss 5,0.

– Europa tar igjen USA

«Etter det usedvanlige synkrone globale sjokket fra coronapandemiens nedstengninger, har innhentingen vært mer stagget – betinget av forskjellene i vaksineutrullingen og de nasjonale økonomiske støttetiltakene. For de rike landene i Europa og Nord-Amerika, virker det som at forskjellene omkring vaksinasjonen dreier seg om ukers/et par måneders forskyvning», skriver DNB-økonom Chen i dagens morgenrapport.

GNAGES AV CORONAURO: Seniorøkonom Kelly Chen i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

Hun viser til at rundt 0,8 prosent av befolkningen i Europa har fått vaksiner daglig de siste to ukene. Over 35 prosent er nå fullvaksinerte, mens 52 prosent har fått minst én dose (mot 55 prosent i USA).

«Dersom dagens takt fortsetter, vil eurosonen hente igjen USA rundt utgangen av juli», heter det videre.

– Britisk eksperiment

Chen drar også frem at delta-varianten av coronaviruset håndteres forskjellig fra land til land.

«Mens regjeringen her hjemme venter med å gå inn i fjerde fase av gjenåpningen, fortsetter Storbritannia med 19. juli som landets «Freedom Day», der en rekke nasjonale smittevernstiltak og påbud trekkes tilbake. Dette til tross for at smittebølgen akselererer i landet, med nærmere 27.000 nye smittede daglig», skriver hun.

En viktig begrunnelse fra britisk hold er ifølge Chen at vaksinene har beskyttet mot alvorlige sykdomsforløp, og at dødsfallene knyttet til covid-19 fremdeles er lave.

«For meg blir dette nesten som et eksperiment for å lære å leve med delta-varianten i sirkulasjon. Selv om fullvaksinerte er godt beskyttet mot alvorlig sykdom, slik siste nytt fra Israel viser, gnager uroen omkring eventuelle nye varianter i bakhodet», fortsetter DNB-økonomen.

Tirsdag passerte antallet døde av coronaviruset globalt fire millioner, ifølge Worldometer.