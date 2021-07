Ser tre renteøkninger på rappen

Nye tall fra nasjonalregnskapet viste tidligere onsdag at BNP for Fastlands-Norge steg solide 1,8 prosent i mai. Økonomien økte dermed tempoet kraftig sammenlignet med april, da BNP steg 0,4 prosent.

«Vi visste allerede at takten i gjeninnhentingen var sterkere enn antatt av Norges Bank, siden registrert ledighet har fortsatt å falle raskere enn ventet. Men vi ble virkelig overrasket av hvor raskt økonomien tok seg opp i mai», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en «fast comment».

Handelsbanken var på linje med konsensus i sin forventning på 0,9 prosent BNP-vekst, men bittelitt over Norges Banks estimat på 0,8 prosent.

Øyner bratt rentekurve

Fastlands-BNP var i mai bare 0,7 prosent under nivået i februar i fjor, før pandemien brøt ut.

«Detaljhandelen – som vi visste fra de månedlige tallene, bidro mest til rekylen i mai. Men aktiviteten tok seg også kraftig opp på tvers av sektorer hardt rammet av pandemien. Overnatting, servering, kultur, underholdning og andre tjenester steg solid i mai, riktignok fra et lavt nivå. Disse sektorene kommer likevel til å vise ytterligere solid vekst i juni», heter det videre.

«Alt i alt mener vi at den nåværende nyhetsstrømmen garanterer en renteøkning i september. Og vi tror også at startfasen i renteøkningssyklusen vil bli relativt bratt; vi er ganske sikre på at vi vil se tre renteøkninger «på rad», det vil si i september, desember og mars», fortsetter Handelsbankens seniorøkonom.