Klimaendringene skal bestemme pengepolitikken

Etter en 18 måneder lang vurderingsprosess, hvor det styrende rådet i Den europeiske sentralbanken (ESB) har vurdert sin pengepolitiske strategi, la rådet på torsdag for første gang siden 2003 frem en ny strategi.

Det nye inflasjonsmålet er på 2 prosent på mellomlang sikt – det samme som i Norge. Det nye inflasjonsmålet vil være symmetrisk, det vil si at positive og negative avvik er like uønsket.

– Den nye strategien er et sterkt fundament som vil guide oss i implementeringen av pengepolitikken i årene som kommer, sa sentralbanksjef Christine Lagarde.

ESB vil fortsette å bruke den harmoniserte konsumprisindeksen (HICP) som instrument for å måle inflasjonen.

Det vil ikke gå 18 år til neste vurdering av pengepolitikken. Neste vurdering er planlagt å skje i 2025.

Tar med klimaendringer

Under den nye strategien forplikter sentralbanken seg til å inkorporere klimaendringene i det pengepolitiske rammeverket. Banken har utarbeidet en handlingsplan for hvordan den faktisk skal gjøre dette.

Det innebærer blant annet å utvide kapasiteten til de makroøkonomiske modellene til å inkludere virkningene av klimaendringene, og ta klimahensyn når de utvikler den videre pengepolitikken.

Fra 2022 vil ESB også begynne med å utsette økonomien i eurosonen for stresstester, for å vurdere hvor risikoutsatt eurosystemet er for klimaendringer.