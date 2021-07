Foreløpige tall fra SSB viser at handelsbalansen mot utlandet kom inn på 25 milliarder kroner i juni. Eksporten utgjorde 97,9 milliarder, importen 72,9 milliarder kroner.

Eksporten steg dermed hele 70,7 prosent fra juni i fjor, til den tredje høyeste verdien som er målt i en enkeltmåned. Rekorden fra mars i år er på 98,1 milliarder kroner. Importen steg 9,5 prosent på årsbasis.

Både råolje-, naturgass- og fastlandseksporten bidro til økningen. Sistnevnte kom inn på 47,3 milliarder kroner i juni, 31,1 prosent mer enn i samme måned i fjor.

Sjømateksporten steg 8,0 prosent til 8,7 milliarder kroner i juni. Lakseeksporten bidro med en vekst på 9,4 prosent.

Historisk høye gasspriser

Råolje ble eksportert for 26,8 milliarder kroner, hele 76,1 prosent mer enn i juni i fjor. Dette henger i hovedsak sammen med oljeprisoppgangen. 599 kroner fatet var 237 kroner høyere enn i juni i fjor og den høyeste på over to år. 44,8 millioner fat råolje ble eksportert i juni, mot 42,1 millioner fat i fjor.

Naturgasseksporten endte på nesten 22 milliarder kroner i juni, nesten en firedobling fra juni i fjor. Forklaringen er historisk høye gasspriser i juni i år – og historisk lave priser på samme tid i fjor.

SSB minner om at endringene siden juni i fjor er preget av at eksportverdien var lav for 12 måneder siden, ettersom utførselen av mange viktige norske eksportvarer falt betydelig i kjølvannet av coronautbruddet.