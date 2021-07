Nibor identifiseres som kritisk referanseverdi

At Nibor har blitt identifisert som en kritisk referanseverdi innebærer at administratoren (Norske Finansielle Referanser AS) og bidragsyterne (panelbankene) blir underlagt strengere regler, skriver Finanstilsynet i en pressemelding.

Finanstilsynet venter at kommisjonsforordningen blir tatt inn i EØS-avtalen og i norsk rett i løpet av kort tid.



Blant annet må administratoren få gjennomført årlig uavhengig ekstern revisjon av administrators etterlevelse av reglene i forordningen, i motsetning til hvert annet år som gjelder i dag. Administratoren må sørge for at lisens for bruk av referanseverdien og informasjon knyttet til den, tilbys på vilkår som er rettferdige, rimelige, gjennomsiktige og ikke-diskriminerende.

Nibor-renten Norwegian InterBank Offered Rate (Nibor) brukes som en referanse i valutabyttemarkedet når renten på lån mellom banker settes. Lånene har løpetid fra 1 uke opptil 12 måneder.

Nibor regnes ofte som markedets risikofrie rente.

Nibor kalles også for valutaswaprente.

Utlånsrenten bankene krever av hverandre samvarierer til en viss grad med valutaswaprenten.

Administratoren kan pålegges å videreføre virksomheten i en begrenset periode, selv om administratoren ønsker å avslutte den. Også bidragsytere som ønsker å slutte med bidrag, kan i visse tilfeller pålegges å fortsette med bidragene i en begrenset periode.