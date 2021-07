Mye høyere inflasjon enn ventet i USA

Inflasjonstallene fra USA i juni viser mye høyere inflasjon enn ventet.

I juni var konsumprisene (KPI) i USA opp 0,9 mot ventet 0,5 prosent på månedsbasis. Det skriver U.S. Bureau of labor statistics i en pressemelding.

Det er den største endringen på månedsbasis siden juni 2008 da indeksen økte 1,0 prosent.

På årsbasis var KPI på 5,9 prosent mot ventet 4,9 prosent. KPI-indeksen har steget hver måned siden januar.

Kjerneinflasjonen, som er konsumprisene eksklusiv mat- og energipriser, steg 0,9 prosent i juni, og steg 4,5 prosent mot samme måned året før. Kjerneinflasjonen var ventet å være opp 0,4 prosent på månedsbasis og 4 prosent på årsbasis.

Kjerneinflasjonen har økt 4,5 prosent de siste 12 månedene. Det er den største økningen på et år siden perioden som endte i november 1991.

Indeksene for medisinsk behandling, husholdningsmøbler og drift er de få komponentene som trekker kjerneinflasjonen i motsatt retning med en nedgang i juni.

I forkant av inflasjonstallene falt 10-års renten i USA, i morgentimene tirsdag, fra 1,373 prosent til 1.347 prosent. I kjølvannet av tallene snur 10-års renten opp til 1,373 prosent og er tilnærmet uendret inneværende døgn.

Bruktbiler trekker opp

Indeksen for brukte biler og lastebiler fortsatte å stige kraftig og økte 10,5 prosent i juni. Denne økningen stod for mer enn en tredjedel av den totale sesongjusterte økningen i KPI.

"Gjenåpningssektoren" bidro også godt, skriver Bloomberg etter tallslippet.

Matindeksen økte 0,8 prosent i juni mot 0,4 prosent rapportert for mai. Energiindeksen økte med 1,5 prosent i juni, og bensinindeksen som steg 2,5 prosent i løpet av måneden.

På tide å fjerne nødhjelpen

I forkant av annonseringen av inflasjonstallene uttrykte Fed-sjef i St. Louis James Bullard at det er på tide å trekke ut nødhjelpen. Bullard mener momentet i den amerikanske økonomien er såpass sterk at Federal Reserve bør begynne å vurdere nedtrapping, skriver The Wall Street Journal.

TÅLMODIG: Jerome Powell, USAs sentralbanksjef er tålmodig med rentehevingen. Foto: Bloomberg

– Den amerikanske økonomien vokser i stadig høyere takt, og pandemien er mer og mer under kontroll. Det er på tide å trekke ut nødhjelpen, sier Bullard.

Sentralbanksjefen Jerome Powell derimot uttalte i går at Fed kommer til å være svært tålmodige når det kommer til å løfte lånekostnader. Powell gjentok også at inflasjonen vil avta selv om den er på høyere nivå enn ventet.