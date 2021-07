Nyhetsbyrået Suna melder at inflasjonen nådde 412,75 prosent i juni, sammenlignet med 378,79 prosent i mai.

Den sudanske regjeringen har innført flere reformer for å styrke økonomien i landet, og for å gjøre Sudan kvalifisert for gjeldslettelser.

Reformene har Det internasjonale pengefondet (IMF) i ryggen.

Den siste økningen i inflasjonen skyldes prisøkninger som følge av reformene, blant annet på matvarer.