419.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 17. juli, ifølge USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et antall på 350.000, ned fra 360.000 uken før.

Forrige ukes tall er nå revidert til 368.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 3.236.000 pr. 10. juli. Dette er det laveste antallet siden 21. mars i fjor.

På forhånd var det imidlertid ventet en mye større nedgang, til 3.100.000.

Foregående ukes tall var 3.241.000. Dette er revidert til 3.265.000 nå.

På det høyeste har antallet continuing claims vært på opp mot 23 millioner i forbindelse med coronapandemien. Denne toppen ble nådd i mai i fjor.

Veksten stadig over trenden

Samtidig med de nye arbeidsmarkedstallene viser den såkalte Chicago Fed-indeksen en nedgang fra pluss 0,29 poeng i mai til pluss 0,09 poeng i juni.

Forrige måling er samtidig revidert til pluss 0,26 poeng.

Indeksen er en månedlig indeks som viser USAs generelle økonomiske aktivitet og tilknyttede inflasjonspress. Den er basert på 85 månedlige aktivitetsindikatorer innen produksjon og inntjening, sysselsetting, arbeidsledighet og arbeidstimer, privat forbruk og boligmarked samt salg, ordrer og lagerstatus.

Positiv verdi for Chicago Fed-indeksen antyder vekst over trend, negativ indeksverdi indikerer vekst under trend.