Den kinesiske sentralbanken (PBoC) har pålagt långivere i Shanghai å heve boliglånsrenten for førstegangskjøpere fra 4,65 prosent til 5,0 prosent. I en artikkel i China Securities Journal fremgår det også at sentralbanken vil øke renten på boliglån for sekundærboliger i regionen fra 5,25 prosent til 5,7 prosent. ifølge TDN Direkt.