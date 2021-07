HER: Mikrohuset sett fra badet. Norske mikrohus tilbyr to modeller. Dette er den største på 22 m2. Den mindre størrelsen er 19,5 m2. SAKEN: David Reiss-Andersen og Jeanette Reiss-Andersen er grunderne bak Norske Mikrohus, små hus på hjul som oppfyller kravene - og mulighetene - til en campingvogn. Begge jobbet i reklamefilmbransjen, da de fikk ideen om mikrohus og startet opp bedriften. Etterspørselen gjør at produksjonen fordobles årlig. Mikrohusene bygges på Økern i Oslo. Foto: Siv Dolmen