Detaljhandelen stabil i juni etter stort byks i mai

Detaljhandelen i juni var ned 0,1 prosent fra nivået i mai, fremkommer det av SSBs varehandelsindeks.

I mai gjorde varehandelsindeksen et byks på 5,8 prosent fra nivået i mars, etter lettelser i coronarestriksjoner fra regjeringens side. Nivået holdt seg noenlunde stabilt i juni, med en liten nedgang.

Sannsynlig økt tjenesteforbruk

DNB Markets skriver i en makrorapport onsdag at reduksjonen i detaljhandel kan skyldes at det store forbruket i mai reduserte eventuell oppdemmet etterspørsel i juni. I tillegg nevnes det at den videre gjenåpningen i juni sannsynligvis har vridd etterspørsel vekk fra varer og over på tjenester.

Videre skriver DNB at det var en betydelig nedgang i internetthandel sammenliknet med mai, men at forbruk av dagligvarer, klær og sko i fysiske butikker var opp.

Handelsbanken Capital Markets spår også at forbruk av tjenester «sannsynligvis økte massivt» i juni og at dette kan ha ført til duppen i vareforbruket, ifølge en makrorapport fra banken. De noterer seg også at det generelle forbruksnivået er høyere enn vanlig, opp 12 prosent fra forbruket før pandemien.

Begge bankene kommenterer at det økte forbruksnivået er minst like sterkt som forventet av Norges Bank, et godt tegn med tanke på den planlagte renteøkningen i september.