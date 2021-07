Høyeste inflasjonsforventninger i eurosonen siden 2008

Torsdag kom månedens konjunkturbarometer for eurosonen inn, hvilket blant annet viste at inflasjonsforventningene til næringslivsaktørene ikke har vært høyere siden 2008.

Det fremkommer av rapporten, publisert av EU-kommisjonen, at priser i absolutt alle sektorer i regionen har økt den seneste måneden. Kommisjonen noterer videre at aldri før har næringslivet i eurosonen hatt høyere forventinger til neste kvartals prisvekst.

Næringslivets inflasjonsforventninger økte til 2,4 prosent i juli, fra 1,7 prosent i april. Dermed er næringslivets inflasjonsforventninger på det høyeste nivået siden 2008, noterer kommisjonen.

For Tyskland kom det i dag inn foreløpig inflasjonsdata for juli, og konsumprisene la seg på 3,8 prosent på årsbasis, sammenlignet med konsensusforventningen på 3,3 prosent ifølge Trading Economics.

Sentralbanksjef i Tyskland, Jens Weidmann, sa til Reuters forrige uke at han er bekymret for lavrentemiljøet Den europeiske sentralbanken (ECB) har kommunisert de vil bli liggende på i lang tid fremover, og han fortalte at han tror inflasjonsnivået i Tyskland vil legge seg på fem prosent senere i år.

(TDN Direkt)