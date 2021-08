Den norske innkjøpssjefindeksen PMI steg kraftig i juli. Indeksen økte 2,0 poeng til 63,3 poeng og det var særlig delindeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting som trakk opp. Disse delindeksene er nå over 60 poeng samtidig, noe som sjelden skjer.

Juli-problemer

Norsk PMI er imidlertid preget av store svingninger, og juli-målingen er spesielt usikker med svar fra bare 45 bedrifter.

Også tidligere år har juli-målingen vist seg å være lite troverdig. I 2016 og 2017 økte PMI spesielt mye i juli, for så å korrigere ned kraftig etterpå. I 2018, 2019 og 2020 var fallet tildels voldsomt, bare for å bli fulgt av like sterk korreksjon opp påfølgende måned.

Nå har imidlertid norsk PMI steget tre måneder på rad, og bortsett fra en av de omdiskuterte juli-målingene (i 2017), har indeksen bare vært høyere (sesongjustert) en eneste gang i indeksens historie, i november 2006.