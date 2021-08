Like mange sysselsatte som før coronakrisen

Justert for sesongvariasjoner økte antallet sysselsatte med 42 000 fra februar (gjennomsnitt for perioden januar til mars) til mai (gjennomsnitt for perioden april til juni) 2021, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Antallet sysselsatte nordmenn er dermed på samme nivå før coronaens inntog i mars i fjor.

I perioden var det imidlertid bare mindre endringer i arbeidsledigheten, og de 142.000 ledige i mai tilsvarer omtrent 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

Ledighet

Tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser også at antall arbeidsledige endte på 149.000 i andre kvartal, opplyser SSB.

Det gir en AKU-ledighet på 5,1 prosent.

Ifølge SSB var det blant menn ledighetsveksten var høyest, på 5,3 prosent, mens tilsvarende for kvinner var 4,9 prosent.