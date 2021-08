Rekordstort handelsunderskudd i USA

Gapet i den amerikanske handelsbalansen ble enda større i juni, og økte til et underskudd på 75,7 milliarder dollar, ifølge Trading Economics.

Dette er en ny rekord for handelsunderskuddet, etter den tidligere rekorden på 75 milliarder som ble satt i mars.

Handelsbalansen var ventet å være negative 73,9 milliarder, ifølge konsensus fra Trading Economics.

I foregående måned, mai, var underskuddet 71,2 milliarder dollar.

Import økte med 2,1 prosent til 283,4 milliarder dollar, mens eksport økte med 0,6 prosent til 207,7 milliarder dollar, ifølge WSJ.

I praksis betyr handelsunderskuddet at USA importerte varer for 75,7 milliarder mer enn det de eksporterte for.

Underskuddet har vært drevet av at den økonomiske gjenåpningen i USA har vært ett steg foran mye av den øvrige verden. Mye av dette skyldes en skjevfordeling innen fremskritt i vaksinering i verden. Etterspørselen etter importvarer i USA har vært større enn etterspørselen etter amerikanske varer i utlandet, noe som har ført til gapet i handelsbalansen.

Beste jobbtall siden pandemiens start

Amerikanske «jobless claims», førstegangssøkende til ledighetstrygd, var på 385.000 personer forrige uke, ifølge Trading Economics.

Dette er det laveste jobbsøkertallet registrert i USA siden pandemiens start.

Dette er nokså i tråd med forhåndskonsensus, som var estimert til 384.000 personer.