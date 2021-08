Industriproduksjonen falt 2. kvartal

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at industriproduksjonen falt 1,4 prosent i andre kvartal.

Tallene for de siste seks månedene viser ifølge SSB imidlertid at industriproduksjonen nå har stabilisert seg på omtrent samme nivå som før coronapandemien.

Fra mai til juni vokste industriproduksjonen med 0,7 prosent.

Største årsak

Ifølge SSB var det særlig petroleumsrettet leverandørindustri som bidro til det samlede fallet i industrien med en nedgang på 3,8 prosent.

«Blant annet hadde bygging av skip og oljeplattformer et betydelig fall på 7,5 prosent, sammenlignet med forrige kvartal. Mange selskaper i næringen melder om at karantene og reiserestriksjoner for utenlandske arbeidstakere er årsaken til nedgangen», heter det.

Også dataindustri og elektrisk utstyrsindustri så et klart fall i perioden.

På motsatt side ble den totale nedgangen dempet av en sterk produksjonsøkning innenfor kjemiske råvarer, noe som delvis henger sammen med en bedring i markedsforholdene.