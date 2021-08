USA-tall til beste nivå siden før corona

375.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 7. august, ifølge USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et antall på 375.000, ned fra 385.000 uken før.

Foregående ukes tall er imidlertid revidert opp til 387.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 2.866.000 pr. 31. juli.

Dette er det laveste antallet siden 14. mars 2020, da det var på 1,77 millioner.

På forhånd var det ventet en nedgang til 2.880.000. Forgående ukes måling er imidlertid revidert opp fra 2.930.000 til 2.980.000.

På det høyeste har antallet continuing claims vært på opp mot 23 millioner i forbindelse med coronapandemien. Denne toppen ble nådd i mai i fjor.

Nye sterke pristall

Onsdag kom det nye sterke inflasjonstall fra USA . Konsumprisveksten er drevet høyere av midlertidige, coronarelaterte forhold, deriblant situasjonen for antallet ledige stiller, som har gjort et nytt kraftig hopp. Samtidig sliter bedriftene med å få tak i nødvendig kompetanse for å fylle disse stillingene, noe som medvirker til at lønningene bys opp, påpekte seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en rapport.

Torsdag viser produsentprisene i USA en oppgang på 1,0 prosent på månedsbasis i juli. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,6 prosent. På årsbasis steg produsentprisene 7,8 prosent, mot en ventet oppgang på 7,3 prosent, det samme som måneden før.

Kjerne PPI var opp 1,0 prosent på månedsbasis og 6,2 prosent på årsbasis, opp fra 5,6 prosent måneden før. Her var det ventet henholdsvis 0,5 og 7,3 prosent.