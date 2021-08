– En gamechanger som går investorer på nervene

Kinesiske myndigheter la mandag frem en rekke nye makrotall , og alle kom klart inn på den skuffende siden: investeringer i første halvår, samt industriproduksjon og detaljhandel i juli.

I tillegg krøp arbeidsledigheten opp i 5,1 prosent.

– En gamechanger

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda påpeker at tallene er negativt påvirket av den massive flommen, og ikke minst bevegelsesrestriksjonene som er innført internt i Kina og på de viktige havnene for å stagge delta-varianten av coronaviruset – selv om antallet smittetilfeller ikke er så høyt ennå.

«Delta-varianten går investorene på nervene nå, særlig hvis du ser på utviklingen i utbrudd i regionen fra Australia til Singapore til Japan og overalt i områdene imellom. Hvis noen kan bryte trenden, er det Kina. Men utbredte utbrudd og restriksjoner vil være en «gamechanger» for gjeninnhentingen i Asia, og noen vil også hevde globalt hvis du vurderer innvirkningen på forsyningskjeder», skriver den Singapore-baserte-analytikeren i mandagens oppdatering.

– Toppet ut i juli

Makroøkonom Oddmund Berg i DNB Markets skriver i meglerhusets morgenrapport at nattens tall indikerer en Kina-vekst som er på vei ned.

«Der veksten i Kina tidligere har vært en av driverne for råvareboomen, kan det dermed se ut til at noe lavere aktivitet vil være med å roe ned den kraftige prisveksten. Bloombergs råvareindeks kan se ut til å ha toppet ut i slutten av juli, og ligger for øyeblikket et par prosent lavere enn toppnivået», heter det.

Fra vondt til verre

Japan la mandag frem tall som viste en høyere BNP-vekst enn ventet i andre kvartal, men disse kom veldig i skyggen av coronafrykt og både Nikkei og Topix-indeksen falt over 1,6 prosent.

«Antall daglige smittetilfeller overstiger nå 20.000, og øker frykten for mer robuste tiltak for å slå ned utbruddet enn det syltynne vi har sett så langt», skriver Halley i Oanda.

Han tar også med at vondt har blitt til verre i Australia, der lockdown nå er innført i New South Wales, mens restriksjoner gjelder i både Melbourne, Darwin og Canberra.