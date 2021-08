Makroanalytiker: De som lette etter signaler ble nok skuffet

USAs sentralbanksjef Jerome Powells tale i går omhandlet «economic education». Makroanalytiker i DNB, Kelly K. Chen mener de fremmøtte som lette etter signaler trolig ble skuffet.

«Under spørsmålsrunden kunne han påpeke at pandemien ikke er over enda, men formuleringen «casting a shadow on economic activity» er vel vagt», skriver økonomen i dagens morgenrapport.

Hun mener det blir særlig spennende å se på hva som blir vektlagt i dagens møtereferat fra gårdagens Fed-møte.

Vil få en oppdatering

Av kommende hendelser blir den årlige Jackson Hole-konferansen, som går av stabelen 26 august, viktig. Det er da ventet at investorer vil få en oppdatering på hva Fed tenker om den den amerikanske økonomiens tilstand og hvilke midler som er tenkt tatt i bruk fremover.

«Men Powell kom likevel med noen poeng om pandemiens generasjon, og mulige varige etterdønninger. Dette er en amerikansk generasjon der 623 000 mennesker døde av korona, og som har blitt tvunget til å vurdere «what in life is truly important»», skriver Chen.

Hun påpeker at vi hittil har sett en rekke floker i arbeidsmarkedet i USA, med flere anekdoter om manglende arbeidskraft og lønnspress i noen av de tyngre tjenesteytende sektorene.

«En forklaring kan være at ledighetstrygden har vært særdeles attraktiv sammenlignet med den lave lønnen, en annen kan være at flere benytter sjansen nå til å finne andre bransjer/stillinger», fortsetter makroanalytikeren.