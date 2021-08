Investorer som lette etter pengepolitiske signaler fra sentralbanksjef Jerome Powell da han tirsdag møtte lærere og studenter, ble trolig skuffet.

Men onsdag er det nye sjanser når referatet fra Federal Reserve-møtet i juli legges frem.

«Powell sa i går at pengepolitikk har sine begrensninger. Ja, det er kalt inflasjon; den store bivirkningen av grenseløs pengeinnsprøytning», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i dagens oppdatering, med tittelen «Det er ikke en sort svane, det er bare Fed».

– Null stress

Hun påpeker at de billige pengene fra Fed og frykten for å gå glipp av børsrallyet de utløser ligger til grunn for optimismen i markedene, en optimisme som kan få seg en knekk når Fed gjør alvor av snakket om å trappe ned de pengepolitiske stimulansene.

«Det at Fed reduserer støtten vil naturligvis føle som om teppet blir dratt bort under markedets føtter. Men null stress», fortsetter Swissquote-analytikeren.

Hun tror markedet vil reagere forskjellig nå fra da USAs sentralbank startet nedtrappingen av de kvantitative lettelsene i 2013.

«Mens markedet reagerte dårlig da, vil det helt sikkert bli annerledes nå. For det første levde markedet godt med nedtrappingen etter subprime-krisen, og for det andre har Fed-toppene nå forberedt investorene på den forestående tilbaketrekningen av obligasjonskjøpene. Og det faktum at rentene vil holde seg nær null til minst 2023 er en god trøst for investorene, som ikke vil nøye seg med mindre enn aksjeavkastningen i minst ett år til. Renten på den amerikanske «10-åringen» holder seg komfortabelt lav», skriver Ozkardeskaya.

På tide å gå motstrøms?

Likevel merker hun seg at noen har begynt å ta sine forholdsregler.

«Palantir kjøper nå gull, og vil til og med akseptere betalinger i gull som forberedelse på en «sort svane»-hendelse. Dette selv om en «sort svane»-hendelse er sjelden, uventet og med alvorlige konsekvenser, mens et nedsalg i markedet er en fryktet og velkjent risikofaktor for investorer», heter det videre.

«Det å kjøpe gull som en «hedge» for dårlige dager er bra, men dyrt i et marked der aksjer noterer seg for unormalt høy avkastning og banker snakker om ytterligere oppgang. Men kanskje er det nå på tide å posisjonere seg mot massemarkedet, ettersom det er når alle snakker om ytterligere oppgang at en nedsidekorreksjon inntreffer», fortsetter analytikeren.