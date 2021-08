Overraskende fall i britisk inflasjon

Mens den britiske inflasjonen steg overraskende mye i juni, til 2,5 prosent, faller den overraskende mye den påfølgende måneden. I juli landet den britiske inflasjonen på 2 prosent på årsbasis, som er Bank of Englands inflasjonsmål.

Data som Reuters har samlet inn viser at det på forhånd var ventet en inflasjon på 2,3 prosent i juli. Ifølge britenes nasjonale statistikkbyrå (Office for National Statistics) er klær, sko, datamaskiner, spill og leker som har trukket ned prisveksten i juli.

Bank of England har vært ute tidligere i august og sagt at de venter at inflasjonen vil stige til rundt 4,0 prosent mot slutten av året. Det ville i så fall vært det høyeste på over ett tiår. Men BoE holdt likevel fast ved at inflasjonsveksten var midlertidig, selv om de ventet høy inflasjon.

Som tidligere var bruktbiler blant inflasjonsdriverne i Storbritannia i juli, en trend man også ser i USA, skriver Reuters. I tillegg har globale forsendelsesproblemer og mangel på halvledere og motorkjøretøy bidratt til økende inflasjon i mange land.