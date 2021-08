Forventer en BNP-vekst på 1,7 prosent

Fredag legger Statistisk sentralbyrå frem nasjonalregnskapet. Ifølge TDN Direkt er det ventet at bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge vil stige med 1,7 prosent sekvensielt i andre kvartal 2021.

Det viser gjennomsnittet av estimater hentet inn fra DNB Markets, Nordea Markets, Handelsbanken Capital Markets og Danske Bank Markets.

Norges Bank venter en oppgang på 0,8 prosent i kvartalet, ifølge Pengepolitisk rapport 2/21 utgitt i juni.

BNP for norsk fastlandsøkonomi falt 1,0 prosent i årets første kvartal. Det skjedde etter en opphenting de to foregående kvartalene, og SSB påpekte at økt smitte og strengere smitteverntiltak preget utviklingen, særlig på Østlandet.