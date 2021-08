– En milepæl i norsk økonomi

Tallene for juni er med det på samme nivå som før mars 2020, viser tall fra SSB. De tror norsk økonomi nå er forbi bunnpunktet.

– Det er veldig bra. Da vi så på utsiktene i vår, trodde vi at det var først i 2022 at vi kom til å være tilbake. Nå er vi allerede på det nivået vi var på før pandemien. Det viser en god vekstkraft i norsk økonomi, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB om de oppløftende tallene.

– Optimismen vi ser i store deler av næringslivet, må vi ta vare på. Dette betyr sikrer jobber og flere jobber fremover. Nå er det viktig at vi kvalifiserer folk for de jobbene som kommer. Det begynner å bli en utfordring i deler av arbeidsmarkedet at det er mangel på arbeidskraft. Vi har også for høye ledighetstall, sier statsministeren.

Aktiviteten i norsk økonomi økte med 0,7 prosent, målt ved bruttonasjonalprodukt (BNP) for fastlandsøkonomien.

– Det er en milepæl i den helt uvanlige perioden norsk økonomi har vært inne i siden mars 2020, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet, Pål Sletten, til SSBs hjemmesider.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets trodde tallene skulle vise noe sterkere vekst, men er enig med Sletten om at den overordnede fremgangen i andre kvartal er en milepæl for norsk økonomi.

– Det viser at nok en gjeninnhenting er i full gang i norsk økonomi, sier hun til NRK.

