Venter mindre aktivitet i Kina

I en undersøkelse som Reuters har fått utført kommer det frem at aktiviteten ved kinesiske fabrikker ble noe dempet i august. Avkjølingen kommer av restriksjoner på grunn av corona og fortsatt høye råvarepriser som presser produsenter.

Den offisielle produksjonsinnkjøpssjefindeksen (PMI) forventes å falle til 50,2 i august fra 50,4 i juli, melder Reuters. At den er over 50 viser at økonomene venter fortsatt vekst, men i et lavere tempo. Det vil i så fall være den femte måneden på rad med avtagende vekst for Kina. Reuters har hentet inn prognoser fra 33 økonomer.

Delta ødelegger

Det er ventet at PMI-er for produksjon og tjenester vil bli dempet i august på grunn av Delta-varianten av covid tvinger frem nye tiltak og restriksjoner, skriver den britiske banken Braclays i et notat. I tillegg har også høyere råvarepriser, spesielt på metall og halvledere, også trukket ned lønnsomheten for kinesiske selskaper.

Verdens nest største økonomi hadde en imponerende opphenting etter coron-nedgangen, men veksten har begynt å vise tegn til å miste fart på grunn av innenlandske smitteutbrudd, tregere eksport og tiltak satt inn for å dempe et glohett boligmarked. Derfor reduserte den kinesiske sentralbanken, People's Bank of China, i juli kravet til kontanter bankene må ha som reserver, noe som frigjorde nærmere 6,5 milliarder dollar. Det er likevel ventet at et nytt kutt vil komme i løpet av året.

Den offisielle PMI-en, som i stor grad fokuserer på store og statseide selskaper, blir utgitt på tirsdag, også sammen med undersøkelsen om tjenestesektoren. Mens den private Caixin-produksjon PMI vil bli publisert onsdag. Det er på forhånd ventet at den vil gå fra 50.3 til 50.2.