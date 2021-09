Børsoppgang uansett?

På makrofronten vil investorenes øyne denne uken først og fremst være rettet mot USA og august-tallene for sysselsettingen.

I privat sektor peker konsensus før onsdagens rapport fra ADP Employer Services mot at 625.000 jobber ble skapt i løpet av måneden. Dette vil i så fall være opp fra 330.000 i juli.

I fredagens arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls) ser analytikerne for seg at 750.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i august, noe som i så fall er ned fra 943.000 i juli.

Beskjed i november?

Rapportene vil være markedenes neste store sjanse til å estimere når og hvordan Federal Reserve vil trappe ned sine pengepolitiske stimulanser.

– Dette vil være i fokus etter Fed-sjef (Jerome) Powells tale i Jackson Hole, der han påpekte en «klar fremgang mot maksimal sysselsetting», og at han foretrekker å starte nedtrappingen i år, sier Deutsche Bank-analytiker Henry Allen til Marketwatch.

– Våre amerikanske økonomer tror farten i sysselsettingen vil dempes noe etter den sterke juli-rapporten, men deres forventning om over 700.000 nye jobber bør være mer enn nok til å holde Fed på sporet av å annonsere en nedtrapping på rentemøtet i november, legger han til.

Oppgang uansett?

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote påpeker i tirsdagens oppdatering at evnen til å lage gode prognoser på amerikanske jobbtall har forsvunnet med coronapandemien.

«Likevel vil sterk sysselsetting helt sikkert løfte investorappetitten, ved siden av Feds forsiktige steg mot nedtrapping. Samtidig kan skuffende rapporter medføre noe gevinstsikring, dog ikke i stor grad. Dette fordi vi ikke har hørt noe vedrørende startdato for og tempo i nedtrappingen, og at det da alltid vil være litt marginer igjen for spekulasjoner i duete retning», skriver hun.

«Så i begge tilfeller kan vi se at markedene løfter seg. Er ikke det flott?» spør analytikeren.