– Industrien fortsatt utsatt for flaskehalser

DNBs sesongjusterte innkjøpssjefsindeks (PMI) for industrien avtok med 1,0 poeng fra juli til 62,2 i august i år, viser en rapport sluppet onsdag.

«Indeksene for produksjon og nye ordre bidro negativt, mens sysselsettingsindeksen steg videre. Disse tre indeksene avtok likevel med 2,0 poeng til et gjennomsnitt på 60,1», heter det.

Indeksen for lager av innkjøpte varer falt videre, og bidro til å dempe fallet i hovedindeksen.

«Samlet sett tyder DNB PMI på at aktiviteten i industrien er økende, og at næringen fortsatt er utsatt for flaskehalser og økende priser på innsatsvarene», går det frem av rapporten.

Delindeks på 14-årig topp

Produksjonsindeksen falt 1,5 poeng til 59,5 i august, og en beregnet trend indikerer ifølge DNB Markets at toppen så vidt er passert.

Indeksen for nye ordre gikk ned med 4,5 poeng til 58,6, mens sysselsettingsindeksen steg 1,3 poeng til 63,2, den høyeste noteringen siden april 2007.

Indeksen for leverandørenes leveringstid noterte seg for en oppgang på 2,3 poeng til 82,6.

«En høyere indeks betyr lengre leveringstid. Det er normalt assosiert med høyere aktivitet, men kan også for eksempel skyldes økte leveringsproblemer», skriver meglerhuset.