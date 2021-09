«Nå snur det», erklærte SSB i juni, og la frem klart mer positive makroprognoser.

Nå er tonen litt mer dempet og SSB understreker at krisen ikke er over.

Likevel er vekstanslagene hevet for i år og tatt noe ned for neste år.

I juni senket SSB anslaget for i år til 3,1 prosent, men hevet for 2022 til 4,1 prosent. Nå lyder anslagene 3,6 og 3,8 prosent.

Nedsidefare

Det nye er selvsagt usikkerheten rundt gjenåpningen og den fjerde smittebølgen.

– Det er større sannsynlighet for at det går verre enn for at det går bedre enn det prognosen viser nå, understreker forsker Thomas von Brasch.



Selv etter sterk gjeninnhenting, lå fastlands-BNP 2,5 prosent lavere i sommer enn om veksten hadde fulgt banen fra før pandemien.

De viktigste SSB-endringene

2021 2022 2023 2024 Fastlands-BNP juni 3,1 4,1 2,4 1,9 Fastlands-BNP nå 3,6 3,8 2,6 2,3 Boligpriser juni 9,2 3,3 2 1,6 Boligpriser nå 9,7 4,4 1,6 1,7 Arbeidsledighet juni 4,6 4,2 3,9 3,7 Arbeidsledighet nå 4,7 4,4 4,2 3,9 Lønnsvekst juni 3,1 3,1 3,2 3,6 Lønnsvekst nå 3,1 3,1 3,2 3,6 KPI juni 3,1 1,8 1,8 1,9 KPI nå 3,3 1,9 1,5 2,1 KPI-JAE juni 2,1 2 1,9 1,9 KPI-JAE nå 1,9 2,2 1,9 2 Prosent, prosentvis vekst. Kilde: SSB

– Det er mye, sier forsker Thomas von Brasch.

Sist BNP lå like langt under normalen var etter dot.com-krisen og under bankkrisen på 1990-tallet.

Økt boligprisvekst

Fra før sommeren til nå har SSB hevet anslagene for boligprisveksten med 0,5-1 prosentpoeng i år og neste år. Deretter ventes svakere prisvekst.

Samtidig tror SSB nå på langsommere fall i arbeidsledigheten.