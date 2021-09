– Det står og faller på disse tallene

Klokken 14.30 norsk tid i ettermiddag slippes den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls, NFP), ofte kalt månedens viktigste nøkkeltall.

Konsensus peker mot at 750.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i august, noe som i så fall vil være ned fra 943.000 i juli. Arbeidsledigheten ventes å falle fra 5,4 til 5,2 prosent.

DNB Markets: nedtrapping før nyttår

Det amerikanske arbeidsmarkedet betyr mye for Federal Reserve og pengepolitikken, men i dag er rapporten «særdeles viktig», slik DNB Markets beskriver det i sin morgenrapport.

«Fed har sagt at en signifikant bedring i arbeidsmarkedet og for inflasjonen vil bety at kjøpene av verdipapirer kan trappes ned. Fed-sjef (Jerome) Powell sa i sin Jackson Hole-tale for en uke siden at dette kriteriet nå er møtt for inflasjonen. Derfor står og faller nedtrappingen med utviklingen i arbeidsmarkedet», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen.

«Blir dagens rapport så god som forventningene indikerer, er det duket for at nedtrappingen vil starte senere i år. Vi tror det vil skje i november (eller desember), og at det blir en nedtrapping over åtte måneder», fortsetter han.

Kjøp alt og selg dollar? Eller omvendt?

Tidligere denne uken kom sysselsettingen i privat sektor (ADP) inn langt svakere enn ventet, men ifølge senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote trenger ikke dette å bety at dagens rapport vil skuffe.

«Siden det ikke er noen signifikant korrelasjon mellom ADP og NFP, kan vi ikke utelukke sterke tall i dag. (...) Nærmer vi oss én million for andre måned på rad, vil det styrke forventningen om en nedtrapping i november», skriver hun i dagens oppdatering.

I den skuffende enden mener analytikeren at antall nye jobber utenfor jordbrukssektoren helst må under 500.000 for å utsette nedtrappingen til desember – eller over nyttår. Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda tror under 600.000 vil være nok.

«Det vil føre til at markedene «kjøper alt» og selger dollaren. Et tall nærmere millionen vil ha motsatt effekt: selg alt, kjøp dollar, og kanskje kvitt deg med noen obligasjoner også. Dette scenariet vil trolig bli mer voldsomt, ettersom Wall Street har satt sin lit til det første scenariet denne uken. Et tall rundt forventning vil være litt uinteressant, og gi klarhet verken den ene eller andre veien. Resultatet vil fortsatt bli «kjøp alt», bare ikke i like stor grad», skriver han i dagens oppdatering.

– Ikke bare sysselsetting som er viktig

Magnussen i DNB Markets understreker likevel at det ikke bare er sysselsettingen som er viktig.

«Fed har et svært ambisiøst mål for arbeidsmarkedet, og som innebærer at flest mulig skal i jobb. Det betyr at det er viktig å følge med på flere indikatorer, for eksempel på yrkesaktiviteten i prosent av befolkningen. Den falt kraftig i starten av pandemien (fra 63,3 til 60,2 prosent), og har ikke kommet opp igjen til nivået før krisen. I august ventes raten å øke helt marginalt, til 61,8 prosent. Mange amerikanere har pensjonert seg som følge av pandemien, noe som kan bety at raten vil bli liggende lav fremover», skriver han.