Nytt utvalg skal vurdere Oljefondet og utskillelse fra Norges Bank

Regjeringen har fredag oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvilke utviklingstrekk som kan være relevante for Statens pensjonsfond utland (SPU) – mer kjent som Oljefondet – og hvilken betydning disse utviklingstrekkene kan ha for forvaltningen og styringen av fondet.

Utvalget består av følgende personer:

Ulf Sverdrup , direktør NUPI, blir leder av utvalget.

Harald Magnus Andreassen , sjeføkonom i SpareBank 1 Markets.

Olav Chen , leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Alexandra Bech Gjørv , konsernsjef i SINTEF.

Jon Gunnar Pedersen , partner i Arctic Securities.

Helge Seland , ambassadør ved Norges faste delegasjon til Europarådet i Strasbourg.

Inger Stensaker , professor ved NHH.

Olaug Svarva , styreleder i DNB og Norfund.

Jonas Tallberg , professor ved Stockholms universitet.

Karin Thorburn , professor ved NHH.

, professor ved NHH. Astrid Undheim, konserndirektør for teknologi og utvikling i SpareBank 1 SMN.

– I takt med endringer i internasjonale forhold og finansmarkedene bør vi vurdere hvordan fondet best styres og forvaltes, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Blant punktene i utvalgets oppdrag er å vurdere hvorvidt Oljefondet skal skilles ut fra Norges Bank.

Utvalgets oppdrag: Hvordan og i hvilken grad utviklingstrekk internasjonalt og i finansmarkedene, herunder sentrale drivere, kan påvirke avkastning og risiko. Relevant risiko i denne sammenheng er særlig finansiell risiko, men omdømmerisiko for SPU og Norge og sikkerhets- og utenrikspolitisk risiko kan også ha betydning.

I hvilken grad slike utviklingstrekk kan ha betydning for grunnlaget for investeringsstrategien og om det bør gjøres en ny vurdering av enkelte av de endringene i strategien som er gjennomført de senere årene.

Vurdere styringen av fondet og om dagens plassering i Norges Bank vil være den mest hensiktsmessige, eller om nye utfordringer trekker i retning av utskilling. Finansdepartementet

– Vi må vurdere hvordan vi forholder oss både til det som ligger utenfor vår kontroll, som globale endringer, og hvordan vi så håndterer det vi selv kan gjøre noe med, inkludert strategi og styring av fondet, tilføyer Sanner, og sier at det nyoppnevnte utvalgets arbeid vil handle om begge disse dimensjonene.

– Utvalget skal ikke bare gjøre en analyse av verden rundt oss, men også mene noe om hva det kan og bør bety for SPU, sier han.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. oktober 2022. Den vil så bli sendt på høring, ifølge Finansdepartementet.