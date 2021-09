Den månedlige amerikanske arbeidsmarkedsrapporten («Non-farm payrolls») er sluppet, og den viser en sysselsettingsvekst på bare 235.000 utenfor landbrukssektoren i USA i august.

Rapporten anses som månedens viktigste nøkkeltall.

På forhånd var det ventet en økning på 750.000, ifølge Trading Economics.

Veksten avtok dermed kraftig fra juli, da det ble skapt 943.000 nye arbeidsplasser utenfor landbruket. Økningen var da vesentlig over forhåndsforventningene.

Arbeidsledighetsraten i august oppgis til 5,2 prosent, mens konsensus var 5,2 prosent. I juli var den på 5,4 prosent.

Stor spenning

Spenningen har vært stor foran dagens arbeidsmarkedsrapport, da den normalt viktige rapporten nå er «særdeles viktig» for Federal Reserve, pengepolitikken og deres mulige nedtrapping av verdipapirkjøpene.

Ifølge seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets «står og faller» nedtrappingen med utviklingen i arbeidsmarkedet.

«Dersom vi skulle få sterke tall i dag, vil nok det forsterke markedsforventningene om at Fed vil begynne en nedtrapping av sitt program for kvantitative lettelser før jul, og at annonseringen vil komme allerede ved Feds møte 22. september», het det i fredagens morgenrapport fra Handelsbanken Capital Markets.

Forvarsel?

Den månedlige rapporten fra ADP om sysselsettingen i privat sektor i USA anses som en indikator for hva Nonfarm payrolls-rapporten kan vise.

Den kom onsdag denne uken, og viste langt svakere sysselsetting enn ventet på forhånd.

«Disse tallene skal imidlertid tas med en stor klype salt, da de svært ofte avviker mye fra den offisielle statistikken», påpeker Handelsbanken i sin morgenrapport.

I senere tid har det vært påtagelige avvik mellom ADP- og Non-farm payrolls-rapportene.

I juli var sysselsettingsveksten utenfor landbruket mye sterkere enn ventet , selv om ADP-tallene i forveien var svakere enn ventet.

I mai var den viktige arbeidsmarkedsrapporten langt svakere enn ventet, mens ADP-tallene i forveien indikerte sterk utvikling.