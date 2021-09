– Nå er haukene på defensiven

Fredagens amerikanske arbeidsmarkedsrapport viste en sjokkerende lav sysselsetting utenfor jordbrukssektoren, men dette var ikke egnet til å skremme Wall Street.

«Tallene så ut til å være preget av fremveksten av deltaviruset. Iallfall var det var null vekst i sysselsettingen innen fritid og overnatting og nedgang innen detaljhandel. De svake tallene er et argument for at den amerikanske sentralbanken ikke har hastverk med å starte nedtrapping verdipapirkjøpene», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en morgenrapport.

– Ikke entydig svakt

Samtidig understreker han at tallene ikke var entydig svake.

SPÅR SEPTEMBER-PLAN: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

«Arbeidsledigheten falt 0,2 prosentpoeng til 5,2 prosent, og veksten i sysselsettingen var solid for flere næringer. Dessuten bidro fall i offentlig sysselsetting til å trekke ned samlet sysselsetting. Lønnsveksten var høyere i august enn i juli og høyere enn ventet. Vi tror derfor det er gode grunner til å forvente at Federal Reserve vil legge frem en nedtrappingsplan på møtet i september», fortsetter seniorøkonomen.

I Handelsbanken Capital Markets mener seniorøkonom Marius Gonsholt Hov at lønnsveksten i utgangspunktet kan gi et visst dilemma for Fed, med et arbeidsmarked litt i stampe samtidig som inflasjonspresset bygges opp.

PÅTROPPENDE: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Foto: NTB

«Vi skal være forsiktige med å lese altfor mye ut av én arbeidsmarkedsrapport. Men markedet ser uansett ut til å ha priset opp inflasjonsrisikoen til en viss grad. Renten på lange amerikanske statspapirer, som falt umiddelbart på tallene, snudde nemlig raskt opp igjen og tiåringen handles nå 2-3 punkter høyere enn før tallene ble offentliggjort (rundt 1,32 prosent)», skriver han i sin morgenrapport mandag.

– Må se mer mot november

Seniorøkonomen synes bildet er «noe uoversiktlig for øyeblikket», men erkjenner likevel at delta-viruset ser ut til å hemme gjeninnhentingen i arbeidsmarkedet.

NOE Å TENKE PÅ: Federal Reserve-sjef Jerome Powell kan stå overfor et dilemma etter fredagens svært svake arbeidsmarkedsrapport. Foto: Bloomberg

«I forkant av tallene var det konsensus om at Fed ikke ville komme med noen formell annonsering av nedtrapping før i november, med mindre arbeidsmarkedstallene skulle overraske sterkt positivt. I etterkant av tallene virker det enda mer sannsynlig at Fed må se mer mot november-møtet, hvor de vil ha fått mer informasjon om utviklingen i arbeidsmarkedet», fortsetter Gonsholt Hov.

– Haukene på defensiven

I Oanda påpeker senioranalytiker Jeffrey Halley at sysselsettingen i USA fortsatt er mer enn 5 millioner lavere enn før corona.

«Enhver tanke om at Fed (Federal Open Market Committe) vil signalisere nedtrapping på denne månedens møte er nå «off the table». Legg til forrige ukes svake tall fra Kina, som vanligvis ligger noen måneder før USA, og haukene er på defensiven», skriver han i sin morgenrapport.

Blant haukene i Fed finner vi blant andre James Bullard (St. Louis), som for snart to uker siden uttalte til CNBC at «vi trolig ikke trenger verdipapirkjøp nå»

Esther George (Kansas City) og Robert Kaplan (Dallas) toner også ned betydningen av delta-viruset, og har i intervjuer vist til samtaler med sine kontakter i næringslivet som mener de økonomiske virkningene fortsatt er begrensede.