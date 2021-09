Sentix' investortillitsindeks for eurosonen viser en september-måling på 19,6 poeng, en nedgang fra 22,2 poeng i august.

«Momentet i den globale økonomien avtar», heter det fra Sentix, som videre melder at toppen etter fjorårets nedstengninger er passert.

I juli nådde indeksen 29,8 poeng, det høyeste siden februar 2018.

Underindeksen for nåværende forhold viser 30,8 poeng, det samme som måneden før. Underindeksen for økonomiske forventninger har imidlertid falt for fjerde måned på rad, fra 14,0 til 9,0 poeng, som er det laveste siden mai i fjor.