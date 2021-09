Etter en runde med svake makrotall i forrige uke, kom dagens handelsbalanse fra Kina inn på den overbevisende siden. Et overskudd på 58,34 milliarder dollar var langt over konsensus på 51,05 milliarder dollar i august.

Eksporten steg 25,6 prosent på årsbasis til 294,32 milliarder dollar, mens importen spratt opp 33,1 prosent til 235,98 milliarder dollar. Eksporten var ventet opp 17,1 prosent, importen 26,8 prosent.

«Selv om bildet er mindre rosenrødt målt i yuan og basiseffektene er svakt flatterende, er tallene fortsatt imponerende mot et bakteppe av sporadiske corona-nedstengninger, kork i havnene, flaskehalser i forsyningskjedene og høyere råvarepriser», skriver senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda i sin oppdatering tirsdag.

I Shanghai reagerte large cap-indeksen CSI 300 opp 1,2 prosent, mens Shanghai Composite-indeksen la på seg 1,5 prosent. I Tokyo steg Nikkei 0,9 prosent og den bredere Topix-indeksen 1,1 prosent. Oljeprisene trekker også oppover.

– Tar brodden ut av resesjonsfrykten

Oanda-analytikeren er usikker på om den gode stemningen overlever tirsdagens børsåpning i USA.

«Jeg ble ganske overrasket og mer enn litt mistenksom til den avmålte reaksjonen på tvers av aktivaklasser etter den fryktelige arbeidsmarkedsrapporten. Jeg mistenker sterkt at mange markedsaktører var ute av døren allerede før langhelgen. Når alle er tilbake på kontoret i USA, kan tirsdagens kursbevegelser derfor gi oss et mer representativt bilde av rapportens effekt», fortsetter Halley.

«Tirsdagens Kina-tall vil ta brodden ut av resesjonsfrykten, og i investorenes hoder også senke sannsynligheten for at Kina må åpne stimulansekranene», legger han til.

– Stor sjanse for nye rekorder i dag

Her hjemme merker også Nordnet-analytiker Roger Berntsen seg den sterke Kina-eksporten, som kom i kjølvannet av pen børsoppgang i Asia også mandag.

«Sterke makrotall fra Kina er generelt sett positivt for aksjemarkedene både i Asia, Europa og USA», skriver han i sin morgenkommentar tirsdag, og uttrykker i motsetning til Halley dermed god tro på at godstemningen smitter over på Wall Street når handelen gjenopptas.

«Gitt gårsdagens solide oppgang i Europa og Asia, er sjansen stor for at investorene sender både S&P 500 og Nasdaq-indeksene i ny «all-time high» i dag», fortsetter Berntsen.

Nordnet-analytikeren påpeker at stemningen blant investorene i Asia har bedret seg vesentlig de siste dagene, spesielt blant de japanske. Nikkei-indeksen er opp hele 8,2 prosent de siste syv dagene, mens teknologiselskapene i Kina har revansjert seg etter å ha slitt kraftig hittil i år.