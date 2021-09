Sitter stille i båten

09.09.2021 Etter rentemøtet i Den europeiske sentralbanken tar vi en prat med sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Hun analyserer hva sentralbanken egentlig mener med at de vil trappe ned krisepakken PEPP fra i fjor og hun forklarer hvordan det egentlig står til med økonomien på kontinentet.

Den europeiske sentralbanken (ESB) har torsdag besluttet å holde styringsrenten uendret på null.

Samtidig lar den de marginale innskudds- og utlånsrentene (rentekorridoren) bli liggende på henholdsvis minus 0,5 og pluss 0,25 prosent.

Langt mer spennende enn selve rentedommen denne gang var spørsmålet om den seneste tids oppgang i inflasjonen ville få ESB til å nedjustere takten i sine pandemirelaterte verdipapirkjøp (PEPP).

Svaret er at PEPP fortsetter innenfor en totalramme på 1.850 milliarder euro minst frem til utgangen av mars 2022, og uansett frem til ESB anser coronakrisen som over. Dagens kjøpstakt på rundt 80 milliarder euro månedlig vil senkes «moderat» i kvartalene fremover.

«Selv om enkelte medlemmer av rentekomitéen har vært ute med et haukete budskap, tror vi majoriteten anser oppgangen i inflasjonen som midlertidig. Et signal om nedtrapping nå vil også fremstå som en stor kontrast til det noe mer duete budskapet (ESB-sjef) Christine Lagarde & co. la frem i juli», skrev DNB Markets i torsdagens morgenrapport.

Samtidig fortsetter det ordinære verdipapirkjøpsprogrammet (APP) i en månedlig takt på 20 milliarder euro.

