– Den eksepsjonelle oppgangen har vi ikke sett maken til siden perioden etter 1980

Fredag tikket det inn norske inflasjonstall som viste at den samlede inflasjonen økte og kom opp i 3,4 prosent, der en viktig driver for oppgangen var høyere strømpriser. Prisen for strøm, inkludert nettleie, økte med 12,5 prosent fra juli til august, og sammenlignet med august i fjor er strømprisen nesten doblet med en oppgang på 97,9 prosent.

«Den eksepsjonelle oppgangen, som vi ikke har sett maken til i perioden etter 1980, skyldes hovedsakelig at i fjor var vannmagasinene fulle og prisene lave, mens det i år er mangel på vann og dermed høye priser», skriver seniorøkonom i DNB Markets, Knut A. Magnussen, i mandagens morgenrapport.

Magnussen legger til at de høye strømprisene i Sør-Norge også løftes av at det er høye gasspriser i Tyskland.

Spiser av lønnsveksten

Den samlede inflasjonen så langt i år har vært på 3,0 prosent i gjennomsnitt, og dersom resultatet for året sett under ett blir litt høyere, så vil det spise opp det aller meste av lønnsveksten som DNB Markets anslår at vil ligge på 3,3 prosent.

«Til sammenligning kan kjerneinflasjonen, altså prisveksten utenom avgifter og energi, havne rundt 1,5 prosent. I august falt kjerneinflasjonen til kun 1,0 prosent. Dette var helt i tråd med Norges Banks anslag, og hindrer derfor ikke at første renteheving kommer som planlagt 23. september», skriver Magnussen i rapporten.

Til tross for at oppgangen i samlet inflasjon var høyere i august enn DNB Markets hadde lagt til grunn, rokker ikke oppgangen med bankens prognoser, som allerede har tatt høyde for at reallønnsveksten ville bli svært lav i år.