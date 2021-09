– Oppsiderisikoen for inflasjon ligger i gjenåpningssektoren

Tirsdag kommer det inflasjonstall fra USA, men markedet har priset inn at denne er midlertidig. Det skriver sjeføkonom i Nordea Markets, Andreas Steno Larsen, i en kommentar mandag.

Han mener at denne månedens inflasjonsrapport vil se «ryddig» ut, men like fullt at blant annet høye leiepriser kan medføre risiko for at inflasjonen vil ligge på et høyt nivå over lang tid.

Oppsiderisikoen for inflasjon ligger kun i gjenåpningssektoren, og nå har både markedene og Federal Reserve priset inn midlertidige flaskehalser. Det er imidlertid høye leiepriser som kommer til å prege tredje kvartal, etter at flaskehalser globalt har preget andre kvartal, ifølge Larsen.

«Inflasjonen er per definisjon midlertidig, men vi diskuterer fortsatt lengden av "midlertidig". Vi venter at prisveksten vil holde seg på et høyt nivå minst til 2023», skriver Larsen.

Capital Economics mener at også kjerneinflasjonen vil feste seg på et høyt nivå, og over sentralbankens mål, minst til 2022.

Hva gjelder tirsdagens tall for august, venter konsensus en ørliten nedgang i samlet inflasjon til 5,3 prosent, mens kjerneinflasjonen antas å holde seg stabil på 4,3 prosent, ifølge Trading Economics.