USAs budsjettunderskudd steg til 2.700 milliarder dollar i august

I sin budsjettrapport for august meldte finansdepartementet at underskuddet i de første elleve månedene av budsjettåret var 9,9 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

For hele året ligger det an til at budsjettunderskuddet blir på 3.000 milliarder dollar, litt lavere enn rekorden på 3.130 milliarder fra i fjor.

Det var i sin tur over dobbelt så høyt som den tidligere rekorden på 1.400 milliarder, som ble satt av Barack Obama i 2009 da USA kjempet med følgene av finanskrisen i 2008.

Rapporten viser at statens inntekter i årets første elleve måneder var 3.390 milliarder dollar, en økning på 17,9 prosent fra samme periode i fjor. Økningen skyldes at millioner av mennesker har kommet tilbake i arbeid etter nedstengningene på grunn av koronapandemien.

Samtidig vokste utgiftssiden langsommere, med bare 4 prosent, til 6.210 milliarder dollar. Utgiftene omfatter de milliardene som er bevilget i fjor og i år i krisepakker for å hindre at økonomien brøt sammen.