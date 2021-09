– Markedene trekker på skuldrene av resultatet

Valgnatten og stortingsvalget er ferdig. Med 26,4 prosent av stemme er APs Jonas Gahr Støre landets neste statsminister, med 48 mandater i ryggen. SP fikk 28 mandater og SV fikk 13, noe som betyr at de tre partiene har fått flertall på Stortinget.

AP kan dermed danne en flertallsregjering med sine to foretrukne partnere.

«Markedene trekker, som ventet, på skuldrene av resultatet. Euro mot kroner har trukket ned tre øre til 10,21 siden i går morges, men det skjedde i løpet av gårsdagen, da krona fikk medvind av oppadgående børser. Det lå uansett ikke an til noe dramatisk skift i den økonomiske politikken», skriver seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets morgenrapport.

Haugland legger til at føringene for fremtidig pengebruk over statsbudsjettet først om fremst styres av handlingsregelen, men at ulike politiske partier selvfølgelig gjør ulike prioriteringer innenfor denne rammen.

Sjeføkonomen legger til at prioriteringene ikke tilsier at kronekurs eller renter vil påvirkes.

«Et utfall som potensielt kunne ha gitt et visst utslag, i alle fall på kort sikt, er om MDG ikke hadde havnet under sperregrensen, men fått en sentral vippeposisjon. Årsaken er at internasjonale aktører uten god kjennskap til det politiske landskapet i Norge kunne ha tolket dette som at det gikk mot en politisk styrt avvikling av oljevirksomheten», står det i rapporten.