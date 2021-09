– Hinter om en ubehagelig overraskelse i dag også

August-inflasjonen i USA er utvilsomt dagens høydepunkt på makrofronten internasjonalt. Tallene som slippes klokken 14.30 norsk tid ventes å vise at konsumprisindeksen (KPI) steg 5,3 prosent på årsbasis i august, noe som i så fall vil være bittelitt ned fra de 5,4 prosentene i juli.

For kjerneinflasjonen (konsumprisindeksen uten mat og energi) viser konsensus 4,2 prosent vekst på årsbasis i august, mot 4,3 prosent i måneden før.

Coronapandemien har forårsaket et kraftig oppsving i amerikansk KPI-vekst. Globale flaskehalser har presset opp prisene på innsatsvarer og transport, og gjenåpningen av samfunnet har løftet prisene i berørte sektorer.

Har inflasjonen rundet toppen?

«I juli avtok imidlertid veksten i kjerne-KPI noe, og man så flere indikasjoner på at prisveksten iallfall ikke tiltok videre», skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets i det som for øvrig er hennes siste morgenrapport før hun gir seg i meglerhuset til fordel for Akershus Eiendom.

Overrasker inflasjonen på oppsiden, kan det ifølge Due-Andresen bidra til spekulasjoner om at Federal Reserve vil starte nedtrappingen av sine såkalte kvantitative lettelser (QE) tidligere enn ellers. USAs sentralbank har tidligere signalisert at en nedtrapping kan starte før nyttår.

«På den andre siden, dersom det blir tydelig at inflasjonen har rundet toppen, vil det kunne gi Fed litt mer tid til å vurdere situasjonen – også i lys av høye smittetall og styrken i den videre gjeninnhentingen i USA», skriver Due-Andresen videre.

– Ikke ferdige med å bekymre oss

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote mener produsentpristallene (PPI) som ble sluppet i forrige uke var illevarslende, med en årsvekst som steg fra 7,8 prosent i juli til 8,3 prosent i august.

«De sterke PPI-tallene hinter om muligheten for en ubehagelig KPI-overraskelse også», skriver hun i sin oppdatering tirsdag.

«Det er alltid rom for en oppside-overraskelse i inflasjonstallene, ettersom vi ikke er ferdige med å bekymre oss for den globale halvledermangelen, treg logistikk, sterke energi- og råvarepriser, stigende lønninger og økte coronabekymringer», fortsetter Ozkardeskaya.

Høyere inflasjonstall enn ventet vil ifølge analytikeren ikke oppmuntre Fed-duene (de som vil vente med nedtrapping, red. anm.), ettersom «høy inflasjon er hovedgrunnen til at Fed ikke kan fortsette med det de holder på med: å kaste billig likviditet inn i markedet».