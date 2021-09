Sterkere forventninger enn forventet i New York

Empire manufacturing-indeksen, som indikerer aktiviteten i næringslivet i New York, viser 34,3 poeng for september, ifølge New York Federal Reserve.

I august var indeksen på 18,3 poeng, ned fra rekorden på 43,0 poeng satt i juli.

Indeksen, som viser forventningene til innkjøpssjefene i delstaten, var på forhånd ventet til 18,0 poeng.

Den følges tett av investorer og markedsaktører for innsikt om industrien i delstaten, både nåværende situasjon og hvor den er på vei, da denne kan gi en pekepinn på forholdene på landsbasis.

Komponentene for nye ordrer, leveranser og uutfylte bestillinger hadde alle betydelig vekst. Underindeksen for leveringstid steg til ny rekord, og arbeidsmarkedsindikatorer peker mot sterk vekst i sysselsetting og arbeidstid, ifølge New York Fed.

Bedriftsundersøkelsen som danner grunnlag for Empire manufacturing-indeksen, viser dessuten at bedriftene er svært optimistiske til at forholdene vil bli bedre de neste seks månedene.

Uventet fall i importprisene

Øvrige ferske makrotall fra USA onsdag ettermiddag norsk tid viser følgende utvikling:

Importprisene falt 0,3 prosent på månedsbasis i august, mot en ventet oppgang på 0,3 prosent. Det er første gang de faller siden oktober. På årsbasis var de opp 9,0 prosent.

Eksportprisene steg i august 0,4 prosent på månedsbasis og 16,8 prosent på årsbasis. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,4 prosent på månedsbasis.

Senere onsdag kommer tall for industriproduksjonen og industriens kapasitetsutnyttelse i USA i august.