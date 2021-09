Majoriteten venter økt rentebane fra Norges Bank

«Oppsummert mener vi argumentene for en høyere rentebane vil dominere», konkluderer Olsen.

Uendrede utsikter

DNB Markets venter imidlertid at Norges Bank vil holde rentebanen uendret neste uke, ettersom ny økonomisk data ikke har endret de økonomiske utsiktene i betydelig grad siden juni.

UENDRET RENTEBANE: Oddmund Berg, DNB Markets. Foto: Iván Kverme

Meglerhuset nevner blant annet deltavarianten og en forsinket full gjenåpning av samfunnet, men DNB Markets poengterer at det ikke er av stor betydning for økonomisk aktivitet. Videre ventes høye energipriser å løfte den totale inflasjonen kortsiktig, men det forventes ikke såpass negative effekter på privat forbruk at det vil støtte en mer forsiktig rentebane.

«Etter vårt syn er hovedargumentene for å øke renten fortsatt til stede – økonomien normaliserer seg, aktiviteten stiger og bedrifter og husholdninger kan håndtere de økte rentekostnadene. Derfor tror vi at sentralbankens utsikter i store trekk blir holdt uendret», skriver makroanalytiker Oddmund Berg i meglerhuset.

Redusert sjanse for dobbel heving

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank venter at styringsrenten vil nå 1,00 prosent ved utgangen av juni 2022, og en utflating i rentebanen utover det, hvor neste full heving først blir priset inn i andre halvdel av 2023. Sannsynligheten for en dobbel renteheving på 50 basispunkter eller hevinger på mellommøter er redusert, mener økonomen. Martinsen mener kanskje det største spørsmålet rundt Norges Banks strategi denne gangen, er hvordan de vil vurdere økende kapasitetsspørsmål.

1,00 PROSENT I JUNI 2022: Kjetil Martinsen, Swedbank. Foto: Are Haram

«Vi har rekordhøye stillingsannonser og regionalt nettverk som sier at arbeidskraft og kapasitet begrenser kapasiteten. I vår bok bør det resultere i både høyere lønnsvekst, produksjonspriser, men også lavere potensiell vekst. (&) I pengepolitiske termer bør det innebære raskere rentehevinger, men en lavere "normal" styringsrente, alt annet likt», mener han.

Sentralbanken vil «angre»

Eika Gruppen venter derimot at styringsrenten vil ligge på 0,25 prosent ved utgangen av 2022, etter at sentralbanken etter første heving vil «angre». Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, sier til TDN Direkt at en appresiering av den norske kronen vil medføre utfordringer for næringslivet.

SER KRONEUTFORDRINGER: Jan Ludvig Andreassen, Eika Gruppen. Foto: Iván Kverme

– Norges Bank kommer etter hvert til å besinne seg. Blant annet vil det grønne skiftet vi står overfor hjelpes av en krone på rundt 10 mot euroen, men bremses av en krone på rundt 8 kroner mot euroen, hvilket sentralbanken vil innse. Dermed kommer de ikke til å sette renten høyere med det første, sier Andreassen.

Andreassen tror ikke rentebanen vil endres ved dette møtet sammenlignet med juni.

– Endringene sammenlignet med juni er etter mitt syn minimale, og jeg tror derfor banken vil holde renteprognosene uendret, sier han.

Norges Bank fremlegger sin rentebeskjed og pengepolitisk rapport 3/2021 på torsdag 23. september.