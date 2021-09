Torsdag denne uken vil sentralbanksjef Øystein Olsen legge frem rentebeskjeden fra Norges Bank.

På forhånd er det ventet en renteøkning på 25 basispunkter fra dagens nivå på null prosent. Hvis det slår til vil styringsrenten være over null prosent siden 7. mai i fjor, da renten ble satt ned til dagens nivå fra 0,25 prosent.

«Vi tror også at de vil fortsette å peke mot en neste renteheving i desember», skriver analytikerne Marius Gonsholt Hov og Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten mandag.

Norges Bank har også varslet 2-3 hevinger fremover.

«Spenningen er mer knyttet opp mot signalene for neste år. Vi tror at Norges Bank vil foreta en forsiktig oppjustering av den korte enden av rentebanen, slik at den siste av disse planlagte hevingene i 2022, fremstår som enda mer sannsynlig denne gangen», står det i rapporten.

Hvis det blir en oppjustering av den korte enden av rentebanen mener Hov og Knudsen at Norges Bank vil guide enda litt tydeligere mot at renten blir satt opp til 1,25 prosent innen utgangen av neste år.

I rapporten legges det vekt på at hovedårsaken til de ventede renteøkningene er at norsk økonomi har utviklet seg sterkere enn anslått av Norges Bank, kronekursen har vært signifikant svakere enn antatt, i tillegg til at kapasitetsproblemene i økonomien – ikke minst i arbeidsmarkedet, har blitt mer prekære.

Samtidig peker analytikerne på at man ikke skal ignorere at det fortsatt er risiko og usikkerhet forbundet med den videre smittesituasjonen.

«Det gjør at vi tror at Norges Bank vil foreta en oppjustering «med måte,» og ved denne korsveien holde seg til å indikere større sannsynlighet for en oppgang til 1,25 prosent innen årsslutt 2022», står det i rapporten.

«Det bør være nokså udramatisk for markedet», ifølge Hov og Knudsen.