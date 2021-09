Varsler svensk nullrente – lenge

Riksbanken har på dagens møte holdt styringsrenten (reporenten) uendret, skriver Sveriges sentralbank i en pressemelding tirsdag.

Samtidig indikerer banken nullrente ut hele prognoseperioden (til og med tredje kvartal 2024).

«Den ekspansive pengepolitikken er en forutsetning for at inflasjonen selv på litt sikt skal være nær målet. (...) Riksbanken fortsetter også å kjøpe verdipapirer i 2021 ifølge tidligere vedtak, og sentralbankstyrets prognose er at innehavet vil holde seg omtrent uendret i løpet av 2022», heter det i meldingen.

Veksten i svensk økonomi har vært høyere enn Riksbanken hadde sett for seg, men det er ifølge sentralbanken først og fremst inflasjonen som har overrasket på oppsiden sammenlignet med juli-prognosene.

– Drøyer et par år til

«Inflasjonsprognosen har blitt revidert opp på kort sikt. Den svenske inflasjonen, som de seneste månedene har ligget ganske nær inflasjonsmålet, ventes å bli høyere enn 2 prosent det nærmeste året. Oppgangen bedømmes dog til å være tilfeldig, og henger først og fremst på at strømprisene har steget kraftig. Den underliggende, mer trendmessige, inflasjonen (KPIF), er lavere og det drøyer ytterligere et par år innen den nærmer seg 2 prosent over tid», skriver Riksbanken.

BNP-veksten for inneværende år er oppjustert fra 4,2 til 4,7 prosent siden juli, mens den for 2022 er nedjustert fra 3,7 til 3,6 prosent. 2023-veksten er jekket opp fra 1,9 til 2,0 prosent.