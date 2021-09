Nordea forventer samtidig at kinesiske myndigheter er fast bestemt på å begrense de negative effektene for makroøkonomien – og spesielt husholdningene.

«Det å unngå noen form for dominoeffekt bør være håndterbart av tre grunner. For det første tilsvarer størrelsen på Evergrandes gjeld 2 prosent av Kinas BNP – ingenting sammenlignet med subprime-boblen i USA. For det andre blir risikoen anslått å være ganske godt fordelt mellom innen- og utenlandske obligasjonseiere. For det tredje vurderes sikkerheten i banklån å være ganske god», heter det videre.

Bruker lange briller

Koivu tror myndighetene for enhver pris vil unngå vesentlige negative konsekvenser for den brede gruppen av kinesiske husholdninger.

«Dette er hovedsaklig fordi enhver mulig trigger for sosial uro sannsynligvis vil bli fjernet. For det andre forstår lederne at husholdningenes tillit, som allerede er redusert av coronakrisen, ikke kan forverres ytterligere, ettersom dens rolle er ekstremt viktig for Kinas nye vekstmodell», utdyper hun.

Likevel mener hun de stramme vilkårene for eiendomssektoren mest sannsynlig vil forbli, og påvirke både bygge- og produksjonsaktivitet negativt – og også redusere vekstutsikter – i de kommende kvartalene.

«Kinas fokus for øyeblikket er ikke på den kortsiktige veksten, men å lette utsiktene på lang sikt. Med dette i sikte, er lederne ikke redde for å svekke forretningsklimaet fundamentalt for enkelte selskaper eller til og med bransjer – og heller ikke investorer», skriver Koivu.

Børsene opp igjen

Verdens børser er for øvrig på vinnersporet igjen tirsdag. Her hjemme stiger hovedindeksen på Oslo Børs 1,3 prosent, noe som tilsvarer oppgangen på de toneangivende Europa-børsene DAX i Tyskland og CAC 40 i Frankrike.

Futureshandelen peker også mot at Wall Street revansjerer seg fra start etter gårsdagens smell.