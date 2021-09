– Markedet er helt på vippen

Rentemøtet i Federal Reserve troner på toppen av onsdagens makrokalender. Selve dommen faller klokken 20.00 norsk tid, men det største spenningsmomentet er hva sentralbanken sier om starttidspunkt for nedtrappingen av de pengepolitiske stimulansene.

«Høy (og delvis forbigående) inflasjon har over en lengre periode vært et hett tema for Fed, men før dette møtet ventes det ingen endring i renten. Før renten kan heves, skal nemlig verdipapirkjøpene trappes ned, og det er ventet at Fed vil benytte dagens møte til å annonsere at dette vil begynne senere i år», skriver makroøkonom Oddmund Berg i DNB Markets i dagens morgenrapport.

«Vi tror det vil komme signaler om at prosessen vil begynne i november og at nedtrappingen vil foregå over åtte måneder. Nøkkelpunktene i rapporten blir Feds vurdering av arbeidsmarkedet, nedsiderisiko knyttet til delta-viruset og dot-chartet som viser FOMC-medlemmenes (Federal Open Market Committee, red. anm.) forventning om renten fremover i tid», heter det videre.

Handelsbanken-tvil

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets synes ikke det virker sannsynlig at vi får en formell nedtrappingsplan i dag.

TOLKER FED: Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken. Foto: NTB

«Nøkkeltallene har jevnt over vært svakere enn forventet; ikke minst arbeidsmarkedsrapporten for august. Tallene er preget av at delta-varianten, kombinert med fortsatte kapasitetsproblemer, har lagt en demper på både etterspørselen og produksjonen. Gitt dette bakteppet er nok ikke Fed der at de har sett en «betydelig fremgang i arbeidsmarkedet,» som er en viktig betingelse for å ta foten litt av gasspedalen», skriver han i dagens morgenrapport.

«Men selv om Fed vil erkjenne at fremgangen i det siste har vært mer moderat, vil de likevel kunne formulere seg slik at det er en betinget sannsynlighet for en formell annonsering i november (med start i desember)», heter det videre.

– Helt på vippen

Når det gjelder de nye prognosene for renteutviklingen, viste siste oppdatering at medianen i FOMC så for seg to renteøkninger gjennom 2023. Samtidig var det ifølge den påtroppende sjeføkonomen et overraskende høyt antall som ventet renteøkning allerede i 2022.

«Det trengs kun to stemmer til for at median-prognosen skal indikere en første heving i 2022. Markedet er helt på vippen; hvorvidt første heving kommer i slutten av 2022 eller i første kvartal 2023», skriver han.

«Det som også blir spennende, er å se hva slags rentenivå Fed ser for seg ved utgangen av horisonten, som denne gangen er utvidet til 2024. Bakgrunnen er at markedet ser for seg en nokså gradvis renteopptrapping de neste årene. I alt, inntil 4 hevinger innen utgangen av 2024. Skulle Fed signalisere en brattere renteoppgang enn dette, vil det så klart bli tolket haukete», fortsetter Gonsholt Hov.