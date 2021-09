Kraftig kutt for tyskerne

Det tyske Ifo-instituttet har kuttet vekstanslagene for den tyske økonomien, melder Reuters.

Tysklands BNP estimeres nå å vokse 2,5 prosent i år. Det utgjør en nedjustering på 0,8 prosentpoeng fra Ifo-instituttets forrige prognose.

Neste år derimot, ventes tysk BNP å vokse med 5,1 prosent, som er en oppjustering på 0,8 prosentpoeng fra tidligere estimater.

«Den sterke opphentingen etter coronakrisen var opprinnelig ventet i sommer, men er utsatt ytterligere», heter det fra Ifo-sjeføkonom Timo Wollmershäuser, ifølge nyhetsbyrået.

Han trekker frem at flaskehalser i forsyningskjedene for viktige mellomvarer gjør at den tyske industriproduksjonen nå synker, men også at tjenestesektoren er i full fart på vei opp igjen etter pandemien.