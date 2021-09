USAs sentralbank kommer trolig ikke med rentesignaler ennå

Stalltipset fra økonomene går ut på at sentralbanken vil ligge lavt med nye beskjeder rundt den forventede bremsingen av inflasjonen.

Den siste inflasjonsstatistikken fra forrige uke viste en noe mer dempet utvikling. Den årlige prisøkningen fra august i fjor til august i år var på 5,3 prosent, men prisveksten avtok fra juli til august i år.

Også arbeidsmarkedstallene som kom i forrige uke, var svakere enn ventet. Smittespredning av deltavarianten av coronaviruset skaper uro rundt den økonomiske utviklingen. Totalt sett mener økonomer at det vil gjøre at sentralbanken kommer til å sitte rolig i båten en stund til.

Derimot kan Federal Reserve komme med et tydeligere signal om renteøkning neste år. Prisingen som ligger inne i rentemarkedene akkurat nå, legger opp til en første renteøkning mot slutten av neste år.

Etter det forrige rentemøtet i juni så ikke Federal Reserve for seg noen renteheving før i 2023, og at det da ville være snakk om to rentehopp. Tidligere har sentralbanken uttalt at den ikke regnet med renteheving før i 2024.