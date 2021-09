I kveld kan nedtrappingsplanen til Fed komme: – Inflasjonen er mer enn høy nok

– Det er helt soleklart at det ikke blir en renteøkning og ikke snakk om en renteøkning. Det som det blir fokus på er nedtrapping av verdipapirkjøp, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets om rentemøtet i USA, i et intervju på Finansavisen TV

Klokken 20:00 onsdag kveld offentliggjør den amerikanske sentralbanken sin rentebeslutning og medfølgende prognoser om amerikansk økonomi.

Sentralbanken i Washington kjøper for tiden rentepapirer for 120 milliarder dollar hver eneste måte. Over lengre tid har forventningene steget til at dette vil bli trappet ned og mange lurer på hva dette vil få av konsekvenser for aksje- og rentemarkedet.

Sentralbanken har også signalisert at de vil annonsere hvordan en slik nedtrapping faktisk skal gjennomføres.

– Det de har sagt er at hvis økonomien utvikler seg som de forventer, så kan det bli snakk om en nedtrapping mot slutten av året. Hvis de skal få til det bør det varsles på forhånd og da kan det komme noen signaler på det i kveld, sier Magnussen.

Jobber og prisvekst

Knut A. Magnussen i DNB Markets følger utviklingen i den amerikanske økonomien tett og forklarer at det er to nøkkelfaktorer som avgjør fremdriften:

– De har sagt at når det gjelder inflasjon så er den mer enn høy nok til at de kan starte nedtrappingen, men de venter på at arbeidsmarkedet skal bli bra nok.

Den offisielle statistikken fra Bureau of Labor Statistics for august måned viste at det ble skapt 235.000 arbeidsplasser utenfor landbruket og at ledigheten falt med 0,2 prosentpoeng til 5,2 prosent.

– Arbeidsmarkedstallene var nok litt skuffende sett opp mot forventningene, men hvis man ser dette over litt tid (...) og ser på hva som har skjedd i året under et, så har det vært opp mot 600.000 nye jobber per måned og arbeidsledigheten har kommet veldig godt ned, sier Magnussen.

– Så det er ingen tvil om at det har vært en vesentlig forbedring i arbeidsmarkedet, men det er fortsatt sånn at man ser for seg at det skal komme flere tilbake i jobb igjen og at man nærmer seg nivåene man så før pandemien, fortsetter han.