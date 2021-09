– Haukene er klare til å ta av

Onsdag kveld gikk den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell på talerstolen og uttalte at den amerikanske økonomien og børsene tåler en nedtrapping av verdipapirkjøpene. Som ventet ville Fed trappe ned verdipapirkjøpene snart og avvikle kjøpene innen midten av neste år.

Av de to vilkårene for en nedtrapping, nemlig betydelig fremgang mot full sysselsetting og inflasjon, gjenstår kun sysselsettingen.

«Trolig vil makrostatistikken allerede ved neste rentemøte understøtte dette, slik at nedtrappingen settes i gang før årsskiftet», skriver Kelly K. Chen, seniorøkonom i DNB Markets, i morgenrapporten.

De amerikanske børsene reagerte positivt i etterkant av Powells uttalelse, mens den amerikanske tiåringen trakk seg tilbake.

Overraskende haukete

Det nye fra rentemøtet er at de amerikanske rentehevingene kanskje også kan vurderes å starte tidligere enn ventet, med flere hevinger i 2023-2024.

«I «dot-chartet» hadde halvparten en knapp på at første renteheving allerede kan starte neste år. 6 ser for seg en heving på 25 basispunkter, mens 3 kan se for seg hele to hevinger i 2022. Det var nesten litt overraskende haukete, gitt at vekstbildet ikke er vesentlig endret», skriver Chen i rapporten.

I tillegg er ledigheten ventet litt svakere på kort sikt, men uendret fra 2022. En del av det litt svakere makrobildet på kort sikt skyldes den nye bølgen av Delta-varianten, som gir et svakere utgangspunkt, ifølge seniorøkonomen.

«I tillegg bidrar flaskehalsene i næringslivet til at inflasjonspresset varer noe lengre enn de umiddelbare gjenåpningseffektene som slo til tidligere i sommer og høst», står det i rapporten.

Chen påpeker også at det virker merkelig at flere medlemmer ser for seg renteheving allerede i 2022.

«Ved første øyekast virker det dermed rart at flere medlemmer nå ser for seg renteheving i 2022, selv med et ganske rolig inflasjonsbilde og stort sett uendret syn på ledigheten. En tolkning er at flere medlemmer er mer bekymret for høyere prisvekst enn median-anslagene gir uttrykk for», mener hun.