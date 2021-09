Sjeføkonom: Dette vil gi et større avtrykk i markedet

«Det spennende blir å se hva Norges Bank nå sier om de videre renteutsiktene», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i morgenrapporten.

Klikken 10.00 torsdag presenterer Norges Bank sin rentedom, og Gonsholt Hov tror at Norges Bank vil fortsette å sikte seg inn mot enda en renteheving i desember.

Handelsbanken er også blant de som tror at rentebanen gjennom 2022 vil justeres litt opp.

1,25 prosent

Så langt har sentralbanken varslet nye 2-3 hevinger gjennom neste år. Men økonomene i Handelsbanken tror at Norges Bank vil foreta en liten oppjustering av den korte enden av rentebanen, slik at den siste av disse planlagte hevingene i 2022, fremstår som enda mer sannsynlig denne gangen.

«I så fall vil Norges Bank guide enda litt tydeligere mot at renten blir satt opp til 1,25 prosent innen utgangen av neste år», lyder det fra Gonsholt Hov.

Sterkere enn anslått

Hovedårsaken mener sjeføkonomen er at norsk økonomi har utviklet seg sterkere enn anslått av Norges Bank, kronekursen har vært signifikant svakere enn antatt, i tillegg til at kapasitetsproblemene i økonomien – ikke minst i arbeidsmarkedet, har blitt mer prekære.

«Når det er sagt vil nok Norges Bank tone disse aspektene noe ned, og forklare kapasitetsutfordringene med at dette er for det meste forbigående effekter under pandemien. Men på marginen ser det likevel ut til å gi et sterkere lønns- og prispress i det korte bildet, noe som isolert sett løfter rentebanen til Norges Bank», skriver Gonsholt Hov.





«Haukete» forventing

Går det som økonomene i Handelsbanken tror i dag, vil nok markedet kunne absorbere dette uten de helt store bevegelsene, mener Gonsholt Hov.

«Våre forventninger er litt «haukete» relativt til den gjeldende markedsprisingen, men forskjellen er ikke veldig stor. Men, skulle vi som sagt få en enda større oppjustering av rentebanen, blir tolkningen at Norges Bank har fått det enda mer travelt med å få rentenivået opp mot et mer nøytralt nivå», skriver han.

Isolert sett mener sjeføkonomen dette vil gi et større avtrykk i markedet; sterkere kronekurs, og en videre oppjustering av korte markedsrenter.